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СМИ объяснили появление третьего стула на встрече Трампа и Зеленского в Риме

The Telegraph: стул на встрече Трампа с Зеленским предназначался для переводчика
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Фото: TASS/Zuma
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Третий стул, замеченный на внеплановых переговорах американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которые прошли в преддверии похорон папы римского Франциска, был рассчитан на переводчика, участие президента Франции Эммануэля Макрона в переговорах не предполагалось. Об этом 27 апреля сообщила газета The Telegraph со ссылкой на французские дипломатические источники.

«Люди ломали головы насчет того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — отмечается в публикации.

В издании также уточнили, что именно Макрон поспособствовал разговору Трампа с Зеленским. По словам собеседников газеты, французский лидер побудил украинского коллегу лично встретиться с главой Белого дома, отметили в «Газета.Ru».

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Газета The Sun со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинга 27 апреля сообщила, что Трамп попросил Макрона не участвовать во встрече с Зеленским. По словам эксперта, Трамп в адрес Макрона произнес: «Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь».

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