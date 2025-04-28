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Сахалинские военнослужащие облагородили мемориалы и памятники в ДНР

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Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие гвардейского соединения 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» облагородили памятники и мемориалы в освобожденных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 апреля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащие занимаются этим не в первый раз. В год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне они привели в порядок не менее 10 памятников в ДНР.

«В преддверии великого праздника 9 Мая нам выпала большая честь поучаствовать в восстановлении этого мемориального памятника погибшим советским воинам. Здесь принимаем участие в покраске, шпаклевке. Хотим заменить дерево — к сожалению, засохло», — заявил военнослужащий Вооруженных сил РФ с позывным Физрук.

Он уточнил, что военнослужащие посадят новые деревья рядом с мемориалом, отреставрируют плитку вокруг памятника, а также покрасят столбики и цепи. Он добавил, что таким образом представители группировки войск «Восток» отдают дань уважения павшим в сражениях во время Великой Отечественной войне солдатам.

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17 февраля стало известно, что в ДНР в годовщину освобождения Авдеевки от украинских боевиков на въезде в город установили мемориал в память о военнослужащих российской армии. Отмечалось, что на мемориальных плитах перечислены все подразделения, которые принимали участие в штурме и освобождении города.

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