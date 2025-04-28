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Операторы FPV-дронов уничтожили бронетранспортер M113 ВСУ в зоне проведения СВО

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили бронетранспортер М113 американского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 28 апреля сообщило Минобороны России.

Уточняется, что украинские боевики пытались провести усиление своих позиций, но операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) их обнаружили. Экипаж M113 свернул с дороги, но это не спасло технику.

Благодаря нескольким точным ударам российских военнослужащих западная техника вместе с личным составом ВСУ в ней были уничтожены.

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Минобороны РФ 27 апреля сообщило о том, что расчет FPV-дрона 1-й гвардейской танковой армии из состава группировки войск «Запад» уничтожил украинскую гаубицу M777 производства США в Харьковской области.

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