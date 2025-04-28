КНР обвинила Филиппины в противозаконной высадке на рифе в Южно-Китайском море
Китай зафиксировал незаконную высадку филиппинцев на территорию спорного рифа Тесянь в архипелаге Наньша в Южно-Китайском море и назвал это «нарушением суверенитета». Об этом 27 апреля сообщил представитель управления береговой охраны (УБО) КНР Лю Децзюнь.
«27 апреля шесть филиппинских граждан незаконно высадились на риф Тесянь, несмотря на предупреждения китайской стороны», — приводит ТАСС заявление Лю Децзюня.
Он уточнил, что китайская морская полиция провела соответствующее расследование. По его словам, у Пекина есть «неоспоримый суверенитет над островами Наньша» и водами, которые прилегают к ним, в том числе над рифом Тесянь.
Лю Децзюня подчеркнул, что действия филиппинской стороны являются посягательством на территориальный суверенитет КНР, а также нарушают Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море, подрывая мир и стабильность. Китайская сторона настаивает на немедленном прекращении нарушений с филиппинской стороны.
Газета South China Morning Post 26 апреля сообщила о том, что представители китайской береговой охраны (CCG) высадились на спорный риф Сэнди-Кей, который находится в Южно-Китайском море недалеко от военной филиппинской базы. Сотрудники береговой охраны развернули флаг КНР и сделали фотографии.