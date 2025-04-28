В посольстве РФ уточнят данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере
Информация о присутствии граждан РФ среди пострадавших при наезде на толпу в Ванкувере устанавливается. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе посольства России в Канаде.
«Посольство находится на постоянной связи с канадскими властями. Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Кроме того, российское диппредставительство выразило соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в инциденте.
Инцидент произошел вечером 26 апреля во время празднования филиппинского Дня Лапу-Лапу. Водитель машины был задержан. Полиция Ванкувера заявила, что, предварительно, наезд автомобиля на толпу не был террористическим актом.
Начальник полиции Ванкувера Стив Раи сообщил, что число погибших при наезде автомобиля на толпу на фестивале Лапу-Лапу достигло 11 человек. Канадский телеканал Global News со ссылкой на источники уточнил, что в числе жертв аварии есть ребенок. Также шесть человек пострадали.