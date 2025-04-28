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Два самолета МЧС РФ приземлились в иранском городе Бендер-Аббас

Посольство РФ в Иране: два борта МЧС России приземлились в городе Бендер-Аббас
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Два специальных борта МЧС РФ приземлились в Иране в городе Бендер-Аббас для помощи в ликвидации пожара, возникшего в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи. Об этом 28 апреля сообщили в посольстве РФ в республике.

«С радостью сообщаем, что несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В российском диппредставительстве уточнили, что спасатели МЧС РФ по прилете направились на координационное совещание с иранскими коллегами. Также в публикации было анонсировано ожидание третьего самолета МЧС.

Взрыв в порту Шахид-Раджаи в Иране. Что известно

Решение об отправке специальных бортов МЧС РФ было принято российской стороной после соответствующего обращения к Владимиру Путину, поступившего от иранских партнеров.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. В результате происшествия погибло, согласно последним данным, 40 человек, а свыше 1139 пострадали.

Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури 27 апреля объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом. Газета The New York Times назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива.

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