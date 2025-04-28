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Родителей и учеников травят за отказ от сборов в классе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сразу о нескольких случаях травли со стороны школьного персонала и родителей за отказ сдавать деньги на нужды класса и учебного заведения рассказали «Известиям» в Народном фронте. В марте–апреле 2025 года движение провело ежегодный комплексный опрос, объединив ответы его участников и обращений граждан на прямую линию президента России.

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«Разовые платежи иногда могут достигать крупных размеров, а родителей, которые отказываются сдавать деньги, зачастую пытаются поразить в правах по сравнению с другими. Например, маму обучающегося из Новгородской области исключили из родительских чатов, а ребенок не смог посетить выпускной в пятом классе из-за отказа сдать 20 тыс. рублей на подарки учителю и мероприятие», — рассказали в НФ

А родители школьника из Крыма рассказали, как учительница публично потребовала, чтобы их ребенок покинул школьный утренник, потому что они не сдали деньги на аниматора. Жители Вологодской области сообщили, что администрация школы и родители организовали травлю семьи, отказавшейся сдавать деньги на печатные тетради и нужды школы.

Кроме того, согласно итогам мониторинга, 81% родителей обучающихся вынуждены приобретать печатные учебные пособия (рабочие тетради) за счет собственных средств. Адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов назвал «поборы» с родителей школьников системной проблемой.

«Несмотря на регулярные заявления официальных лиц о недопустимости подобной практики, такие сборы продолжают существовать в различных формах: от рабочих тетрадей до финансирования праздников и подарков персоналу. Подобные требования являются неправомерными», — сказал он

Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на образование, а государство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного и среднего образования в государственных и муниципальных учреждениях.

В законе «Об образовании в РФ» также указывается на эти же принципы. Юрист пояснил, что рабочие тетради входят в состав учебно-методического комплекта и должны предоставляться школьникам бесплатно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Школьные позоры: родители и ученики подвергаются травле за отказ от сборов в классе

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