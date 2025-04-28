Родителей и учеников травят за отказ от сборов в классе
Сразу о нескольких случаях травли со стороны школьного персонала и родителей за отказ сдавать деньги на нужды класса и учебного заведения рассказали «Известиям» в Народном фронте. В марте–апреле 2025 года движение провело ежегодный комплексный опрос, объединив ответы его участников и обращений граждан на прямую линию президента России.
«Разовые платежи иногда могут достигать крупных размеров, а родителей, которые отказываются сдавать деньги, зачастую пытаются поразить в правах по сравнению с другими. Например, маму обучающегося из Новгородской области исключили из родительских чатов, а ребенок не смог посетить выпускной в пятом классе из-за отказа сдать 20 тыс. рублей на подарки учителю и мероприятие», — рассказали в НФ
А родители школьника из Крыма рассказали, как учительница публично потребовала, чтобы их ребенок покинул школьный утренник, потому что они не сдали деньги на аниматора. Жители Вологодской области сообщили, что администрация школы и родители организовали травлю семьи, отказавшейся сдавать деньги на печатные тетради и нужды школы.
Кроме того, согласно итогам мониторинга, 81% родителей обучающихся вынуждены приобретать печатные учебные пособия (рабочие тетради) за счет собственных средств. Адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов назвал «поборы» с родителей школьников системной проблемой.
«Несмотря на регулярные заявления официальных лиц о недопустимости подобной практики, такие сборы продолжают существовать в различных формах: от рабочих тетрадей до финансирования праздников и подарков персоналу. Подобные требования являются неправомерными», — сказал он
Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на образование, а государство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного и среднего образования в государственных и муниципальных учреждениях.
В законе «Об образовании в РФ» также указывается на эти же принципы. Юрист пояснил, что рабочие тетради входят в состав учебно-методического комплекта и должны предоставляться школьникам бесплатно.
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Школьные позоры: родители и ученики подвергаются травле за отказ от сборов в классе