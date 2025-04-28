Трамп прокомментировал готовность Зеленского отказаться от притязаний на Крым

Американский лидер Дональд Трамп 27 апреля считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от своих притязаний на Крым.

«Да, я так думаю. Это было 12 лет назад. Обама отдал его без боя. Не говорите со мной о Крыме, поговорите с [44-м президентом США Бараком] Обамой и [46-м президентом США Джо] Байденом», — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, готов ли лидер киевского режима отказаться от притязаний на Крымский полуостров.

Трамп также уточнил, что Зеленский на встрече в Риме пытался добиться дополнительных поставок оружия, подчеркнув, что такие запросы со стороны Киева звучат на протяжении трех лет. Прежде чем принять решение по поставкам, американский лидер хочет посмотреть на действия России.

Он также подчеркнул, что встреча в Ватикане прошла хорошо. Американский лидер заметил изменения, которые произошли с Зеленским, и заявил, что тот «стал спокойнее».

«Они никогда не были плохими. У нас был небольшой спор, потому что я не был согласен с тем, что он говорил», — прокомментировал Трамп отношения США и Украины.

Трамп 25 апреля заявил, что у Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО, а «стремление Украины в альянс и привело к началу конфликта на Украине».

По словам Трампа, заявление Зеленского, сделанное 23 апреля, про отказ признать Крым территорией РФ мешает мирному урегулированию конфликта.