В России в 2025 году хотят запустить госэквайринг для приема платежей госучреждений. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе казначейства.

Такой механизм позволит не платить процент за трансакции банкам-эквайерам, которые обслуживают госучреждения — в частности, речь идет о платежах за образовательные услуги в школах, детских садах, вузах.

«Если госучреждение будет использовать систему быстрых платежей (СБП), то казначейство исключит из этого процесса кредитные организации. В этом случае в роли банка-эквайера таких платежей выступает сама служба. Остается лишь банк плательщика (где счет открыт у гражданина), который оплачивает начисление или товар», — уточнили в пресс-службе.

При этом с учетом инфляции и высоких темпов экономического роста трансакции в пользу госучреждений в этом году будут порядка 2–3 трлн, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Так, учреждениям удастся сэкономить примерно 1,5% от этой суммы — то есть 40–60 млрд рублей.

«Банки давно превратили комиссию за прием платежей в стабильный источник дохода, причем без учета того, что речь идет о массовых, обязательных и зачастую социально значимых платежах. Фактически государство субсидировало кредитные организации, оплачивая комиссию за прием денег, например за кружки в детском саду или госпошлину», — считает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Казенный расчет: власти отлучат банки от приема платежей в госучреждениях