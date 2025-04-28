Посол Ирана поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи
В посольстве Ирана в РФ выразили благодарность России за отправку самолетов МЧС для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом 27 апреля заявил посол республики в России Казем Джалали.
«Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны Российской Федерации отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами»,— отметил он в сообщении в соцсети Х (бывш. Twitter).
Джалали также выразил соболезнования семьям погибшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом инциденте.
В посольстве РФ в Тегеране 27 апреля сообщили, что Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в морском порту Шахид-Раджаи.
Взрыв в порту произошел 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Точной информации о причинах взрыва в Шахид-Раджаи пока нет. 27 апреля сообщалось о 1139 пострадавших в результате взрыва, а количество погибших увеличилось 27 апреля до 40 человек. Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный траур в связи с трагедией.