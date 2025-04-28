Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европарламенте назвали вторжение в Курскую область очередным провалом ВСУ
Мир
СМИ узнали о регистрации 177 случаев заражения оспой обезьян в Сьерра-Леоне
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Писториус заявил об отсутствии планов ФРГ выходить из конвенций по минам
Происшествия
В подмосковной Лобне самокатчик до смерти избил мужчину из-за замечания
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Спорт
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал 20-кратным чемпионом Англии
Спорт
Эшковал забил гол ударом через себя и помог «Акрону» сравнять счет с «Химками»
Мир
Чехия передала еще 400 тыс. артснарядов Киеву в рамках инициативы по боеприпасам
Мир
ЦАХАЛ атаковала склад с высокоточными ракетами «Хезболлы» в Бейруте
Мир
В Белоруссии сообщили о крупном лесном пожаре на границе с Украиной
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Общество
Мурашко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Мир
В Ирландии прошла многотысячная акция против политики властей в сфере миграции
Мир
СМИ узнали о погашении папой римским ипотеки макаронной фабрики в тюрьме
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +12 градусов в Москве 28 апреля
Происшествия
Фельдшер погиб в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Белгороде

Лавров и глава МИД Бразилии обсудили двусторонние отношения

0
EN
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой двусторонние межгосударственные контракты и предстоящее участие президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России (МИД).

«Состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества двух стран в различных областях. Акцентирован настрой на дальнейшее укрепление всего спектра российско-бразильских связей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 28 по 29 апреля, представители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили взаимодействие Москвы и Бразилиа в БРИКС. Помимо этого министры подняли вопросы нескольких международных тем, включая проблематику урегулирования украинского конфликта.

Получить продовольствие: БРИКС готовится учредить аграрный альянс
Зачем нужен сельскохозяйственный союз и какие страны уже проявили интерес к инициативе

Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро 27 апреля для участия в совещании глав МИД стран БРИКС. Основной темой обсуждений станут экономические вопросы и проблемы поддержания мира. В рамках предстоящего саммита планируется проведение дискуссий по урегулированию кризисов и недопущению межгосударственных конфликтов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025