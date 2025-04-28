Лавров и глава МИД Бразилии обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой двусторонние межгосударственные контракты и предстоящее участие президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России (МИД).

«Состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества двух стран в различных областях. Акцентирован настрой на дальнейшее укрепление всего спектра российско-бразильских связей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 28 по 29 апреля, представители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили взаимодействие Москвы и Бразилиа в БРИКС. Помимо этого министры подняли вопросы нескольких международных тем, включая проблематику урегулирования украинского конфликта.

Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро 27 апреля для участия в совещании глав МИД стран БРИКС. Основной темой обсуждений станут экономические вопросы и проблемы поддержания мира. В рамках предстоящего саммита планируется проведение дискуссий по урегулированию кризисов и недопущению межгосударственных конфликтов.