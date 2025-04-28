В Совбезе Киргизии рассказали о поставках С-300
Киргизия получила от России систему С-300, сообщил «Известиям» секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.
«У нас работает объединенная система ПВО. Сейчас к нам поступили элементы этой совместной системы — С-300. Уже на территории Кыргызстана», — сказал он.
Секретарь Совета безопасности выразил надежду, что комплекс можно будет увидеть в Бишкеке на параде к 80-летию Победы в Великой Отечественной 8 мая.
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Комплексный подход: Киргизия получила от России ЗРК С-300