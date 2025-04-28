Архиепископ рассказал о притеснении церкви в Молдавии

Давление на молдавскую церковь продолжится, сообщил «Известиям» архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

«Давление будет, потому что эта власть всегда продавливала свои интересы вопреки, невзирая на реальности, которые бытуют в нашей жизни. И сейчас, когда за русофобию платятся большие деньги, а мы в составной части Русской православной церкви, нам только этого и стоит ожидать», — сказал он.

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