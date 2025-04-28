СМИ узнали о погашении папой римским ипотеки макаронной фабрики в тюрьме

Перед своей смертью папа римский Франциск потратил почти все деньги с личного счета на погашение ипотеки Римской макаронной фабрики, находящейся при тюрьме для несовершеннолетних заключенных. Об этом 26 апреля сообщил журнал The Economist со ссылками на официальные материалы из Ватикана.

«Незадолго до своей смерти он (папа римский. — Ред.) потратил почти все оставшиеся у него деньги, около €200 тыс. ($225 тыс.), на погашение ипотеки на макаронную фабрику, которая работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что понтифик всегда очень трепетно относился к заключенным, призывая общественность проявлять как можно больше милосердия по отношению к тем, «кто совершил ошибку».

В духовном завещании, о котором упоминает журнал, папа римский перечислил пожелания по проведению своей похоронной процессии, которая, по воле священнослужителя, должна отличаться аскетизмом.

«Вне поля зрения прессы его должны были похоронить в мраморной могиле из Лигурии, региона на северо-западе Италии, откуда его предки-мигранты уехали в Аргентину. А на могиле выгравировать одно единственное слово: Франциск», -— отмечается в издании со ссылкой на закодированное послание к обществу.

Там же, в распоряжении о похоронах папы римского, значится просьба Франциска быть помещенным в деревянный гроб. Это, по мнению «последнего папы римского», как его называют итальянцы, ознаменовало бы место церкви подле тех, кто пребывает «на обочине общества», добавили в издании.

Папа римский Франциск, скончавшийся в возрасте 88 лет в пасхальный понедельник, 21 апреля был похоронен в соответствии с предписаниями «Порядка похорон римского понтифика», в базилике Санта-Мария-Маджоре 26 апреля. На церемонию прощания пришло свыше 200 тыс. человек, а также было приглашено 50 глав государств.

Президент российской Федерации Владимир Путин направил в Ватикан телеграмму со словами соболезнования камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.