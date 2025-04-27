Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Турции
В восточном районе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 27 апреля сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Уточняется, что сейсмособытие зафиксировали в 44 км к юго-западу от турецкого города Элязыг, в котором проживает 298 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Государственное геологическое агентство Австралии в этот же день сообщило о том, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Тихого океана, к западу от острова Маккуори, который относится к австралийскому штату Тасмания.