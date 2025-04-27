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Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Турции

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Фото: TASS/Zuma/Sabirin Manurung
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В восточном районе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 27 апреля сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что сейсмособытие зафиксировали в 44 км к юго-западу от турецкого города Элязыг, в котором проживает 298 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Государственное геологическое агентство Австралии в этот же день сообщило о том, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Тихого океана, к западу от острова Маккуори, который относится к австралийскому штату Тасмания.

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