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Лавров напомнил, что Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня

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Президент России Владимир Путин сразу же поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня при условии, что не повторятся прошлые ошибки. Об этом 27 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBC News, опубликованном на сайте МИДа.

«Путин сразу же поддержал предложение <…> установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних 10 лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их», — сказал он, уточнив, что речь идет о соглашении от февраля 2014 года, Минских соглашениях и стамбульских договоренностях в апреле 2022 года.

Во время боевых действий Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), добавил дипломат.

«Президент России Владимир Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены», — отметил Лавров.

Он также уточнил, что Москва неоднократно выражала готовность к поиску баланса интересов в отношении Украины и США, а слова, что Россия на сегодняшний день не готова пойти на какие-либо уступки, опроверг.

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Лавров в интервью CBS News 25 апреля заявил, что Россия выдвигает и рассматривает серьезные предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине, переговоры по данному вопросу продолжаются. Тогда он уточнил, что российские представители вежливые и поэтому не распространяют детали переговоров публично, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского.

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