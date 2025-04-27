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Рубио объявил о «критически важной» неделе для урегулирования на Украине

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что грядущая неделя станет критически важной в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом 27 апреля сообщил телеканал CNBС News.

«Рубио заявил, что предстоящая неделя будет «крайне важной» для Белого дома, поскольку ему предстоит «решить, хотим ли мы продолжать участвовать в этом начинании», — говорится в материале.

По его словам, в вопросе урегулирования есть причины и для оптимизма, и для реализма.

Он также уточнил, что мирная сделка должна строиться на механизме верификации и взаимных гарантиях, а не на доверии сторон. Американский госсекретарь подчеркнул, что вопросы безопасности и верификации активно обсуждаются в ходе консультаций, посвященных урегулированию конфликта на Украине.

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Президент США Дональд Трамп ранее в этот день заявил эстонскому лидеру Алару Карису о близости урегулирования украинского вопроса. Глава Эстонии сообщил, что в ходе беседы с Трампом в Ватикане поинтересовался у главы Белого дома, как идет процесс мирного урегулирования, а также попросил американского президента не выходить из переговорного процесса по Украине.

25 апреля Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане. Эта встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. Зеленский назвал встречу с Трампом хорошей и поблагодарил его, выразив надежду на «достижение общих результатов». В Белом доме также оценили беседу как продуктивную.

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