В Белоруссии сообщили о крупном лесном пожаре на границе с Украиной
В Белоруссии на границе с Украиной произошел крупный лесной пожар. Об этом 27 апреля сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.
«Крупный лесной пожар на границе с Украиной в эти минуты ликвидируют работники лесного хозяйства», — говорится в Telegram-канале.
Уточнялось, что также горит болотистая местность в Милошевичском лесхозе. В министерстве уточнили, что работники лесного хозяйства оперативно приступили к ликвидации пожара, при тушении задействовали специалистов и технику из пяти лесхозов.
Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик выразил беспокойство по поводу распространения трансграничных лесных пожаров с украинской территории.
«Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период. И трансграничные пожары, последний из которых перешел с украинской территории», — цитирует его агентство БелТА.
По его словам, белорусская сторона подозревает, что пожары могут быть следствием намеренного поджога. Сам он выразил мнение, что в том числе не считает возгорание случайностью. Министр подчеркнул, что в настоящее время сотрудники лесной отрасли находятся в готовности, а также вдоль госграницы усилены пожарные расчеты.
МЧС России 25 апреля сообщило о защите 30 населенных пунктов от перехода огня с начала природных пожаров в Забайкальском крае. Уточнялось, что специалисты МЧС смогли ликвидировать пламя на 52 га и остановить его распространение в поселке Жирекен. Также от огня было защищено село Зеленое Озеро.