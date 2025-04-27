Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта 27 апреля предложил прекратить импорт агропродовольственной продукции с Украины.
«Вторая мера, политическое решение, которое предстоит принять председателю Европейского совета (ЕС) <...>, заключается в прекращении импорта агропродовольственной продукции с Украины», — приводит слова Понта агентство Agerpres.
По словам кандидата в президенты, поддержка, которая оказывается Украине от Румынии, не должна приводить к банкротству местных производителей.
Понта уточнил, что за первые три месяца 2025 года в Румынии зафиксирован самый большой дефицит бюджета в истории страны — около €9 млрд. При этом пенсии, зарплаты и пособия заморожены, а налоги и пошлины увеличены.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти страны не намерены финансировать военные потребности Украины. Фицо добавил, что также в сложившихся условиях абсолютно необходимым является скорейшее возобновление транзита российского газа через Украину.