Писториус заявил об отсутствии планов ФРГ выходить из конвенций по минам
Германия не собирается выходить из международных соглашений, касающихся противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Каждая страна должна решить это сама. У нас явно нет такого намерения ни в том ни в другом случае: ни с минами, ни с осколочными боеприпасами», — приводит слова министра «РИА Новости».
Писториус также отметил, что Германия занимаем «очень четкую позицию» по этому вопросу.
24 апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утвердил закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Указывается, что, по оценке Латвии, противопехотные мины в сочетании с другими системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными вариантами.
Оттавская конвенция, подписанная 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава, запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения. Документ вступил в силу 1 марта 1999 года, его подписали 163 государства.