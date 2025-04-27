Москвичей призвали не оставлять автомобили около деревьев из-за сильного ветра
Жителям Москвы не следует оставлять автомобили около деревьев в понедельник, 28 апреля, из-за сильного ветра. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
Синоптики прогнозируют, что вечером 27 и в течение дня 28 апреля в столице поднимется сильный ветер до 15 м/с.
«Просим водителей не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций», — говорится в Telegram-канале.
В дептрансе в том числе призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться во время движения транспорта на телефон.
Этим утром научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в начале мая россиян ожидает холодная погода. По его словам, такая погода на майские праздники прогнозируется на европейской территории РФ — в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах РФ.