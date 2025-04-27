Чехия передала еще 400 тыс. артснарядов Киеву в рамках инициативы по боеприпасам
В рамках так называемой инициативы по боеприпасам Чехия в течение четырех месяцев 2025 года поставила на Украину из третьих стран еще 400 тыс. единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Об этом 27 апреля заявила министр обороны Яна Чернохова.
«Мы поставим столько боеприпасов, сколько сможем доставить по всему миру. И ресурсов у нас еще хватает, таких ресурсов на данный момент еще около полутора миллионов», — цититрует Чернохову агентство CTK.
Она напомнила, что в 2024 году в рамках «инициативы по боеприпасам» Украина получила около 1,5 млн единиц боеприпасов.
По ее словам, от спонсоров будет зависеть, удастся ли собрать достаточно средств для оплаты инициативы и доставки боеприпасов на Украину в кратчайшие сроки.
Ранее, 17 апреля, власти Германии предоставили новый пакет помощи Украине, в который вошли 66 бронемашин MRAP, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, Германия передала 70 разведывательных и 150 ударных дронов, несколько бронеавтомобилей, а также бронемашины для разминирования с запчастями и три самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2.