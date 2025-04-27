Минздрав может разрешить отпускать лекарства через «Почту России»
Минздрав может разрешить отпускать лекарства через «Почту России», сообщает телеканал «Известия». Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета законодателей. Мера будет действовать в населенных пунктах, где нет медорганизаций. Решение позволит гражданам получать помощь в отдаленных уголках страны.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.