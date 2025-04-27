Российские дзюдоисты завоевали бронзу командного турнира на чемпионате Европы
Дзюдоисты из России 27 апреля стали бронзовыми призерами смешанного командного турнира чемпионата Европы, который проходил в столице Черногории Подгорице.
Российские спортсмены выступили в поединках против турецких дзюдоистов. От РФ в чемпионате принимали участие Карен Галстян, Тамара Лищенко, Мансур Лорсанов и Мария Иванова. Они победили представителей Турции со счетом 4:0.
В Telegram-канале Федерации дзюдо России назвали результат хорошим возвращением в командный чемпионат после шестилетнего перерыва.
Накануне сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в Подгорице. В Федерации дзюдо России назвали соответствующий результат плодом ежедневного труда, упорства и единства всей команды.