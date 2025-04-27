Китайские компании массово открывают производства в США на фоне пошлин

Китайские компании массово открывают производства в США, написало Bloomberg. Консультанты захлебываются от запросов на помощь в локализации, передает телеканал «Известия». С начала года бизнесменов, готовых перенести фабрику в Штаты, стало больше в 10 раз. По словам экспертов, китайские компании теряют до 95% заказов без американского рынка. Причина переезда — в высоких пошлинах, достигающих 145%. Трамп подтвердил готовность к компромиссу с Пекином по пошлинам. Однако для экспертов, опрошенных Bloomberg, ясно одно: торговые войны уже изменили глобальную экономику.

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