ЦАХАЛ атаковала склад с высокоточными ракетами «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на склад с высокоточными ракетами ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом 27 апреля сообщил телеканал i24NEWS со ссылкой на совместное заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца.

«ЦАХАЛ атаковала район Дахе, нацелившись на оплот «Хезболлы», — говорится в материале.

Отмечается, что удар был совершен после предупреждения представителя израильской армии Авихай Адраи жителям района держаться на расстоянии не менее 3 тыс. м от здания, которое представители «Хезболлы» использовали в качестве склада.

Согласно заявлению Нетаньяху и Каца, израильская сторона не позволит шиитскому движению усиляться и создавать угрозу для жителей Ливана. При этом отмечается, что ливанское правительство несет полную ответственность за предотвращение угроз в адрес Израиля.

1 апреля военно-воздушные силы (ВВС) Израиля совершили удар по пригороду Бейрута. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе член «Хезболлы», сообщил телеканал Al Hadath. Позже «Известия» опубликовали кадры последствий удара ЦАХАЛ на, предположительно, жилой дом. По данным телеканала PressTV, пострадали семь человек.