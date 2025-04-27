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Лавров прибыл в Бразилию для участия в совещании глав МИД стран БРИКС

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Фото: Министерство иностранных дел РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию для участия в совещании глав МИД стран БРИКС. Об этом 27 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Уточняется, что саммит будет проходить в Рио-де-Жанейро 28–29 апреля. Председателем БРИКС с 1 января является Бразилия. В 2024 году этот пост занимала Россия, ключевым событием ее председательства стал XVI саммит в Казани.

Как подчеркивала на брифинге 24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заседание под бразильским председательством станет возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, а также урегулирования кризисов и конфликтов.

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6 января правительство Бразилии официально объявило о вступлении Индонезии в объединение. Членство республики было одобрено согласно руководящим принципам, критериям и процедурам расширения БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение стран. Накануне саммита в Казани, прошедшего с 22 по 24 октября 2024 года, на подключение к работе объединения поступило 35 заявок. С 1 января 2025 года к нему в качестве партнеров присоединились Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

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