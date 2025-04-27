Обвиняемого в убийстве генерала Москалика доставили в суд Москвы
Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнат Кузин доставлен в Басманный районный суд Москвы для избрания меры пресечения. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Поступил материал об избрании меры пресечения обвиняемому в террористическом акте в Балашихе», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что столичный суд приступит к рассмотрению материала об избрании Кузину меры пресечения в ближайшее время.
25 апреля на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе произошел взрыв машины, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Его расследует центральный аппарат Следственного комитета России.
Кузина задержали в субботу, 26 апреля. После он дал признательные показания. По его словам, в 2023 году он был завербован украинскими спецслужбами. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении террористического акта.