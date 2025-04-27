Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас выросло до 40

Число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас в Иране возросло до 40. Об этом 27 апреля заявил губернатор провинции Мохаммад Ашури.

«На данный момент 40 человек погибли из-за травм, полученных в результате взрыва», — приводит слова Ашури агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. 1139 человек пострадали. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Точной информации о причинах взрыва в Шахид-Раджаи пока нет. Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.

27 апреля президент РФ Владимир Путин направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со взрывом. После в посольстве России в Тегеране сообщили, что Москва направит несколько бортов МЧС России для помощи в тушении пожара.