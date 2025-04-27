Израиль нанес авиаудар по объекту в Бейруте
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по объекту на юге Бейрута в Ливане. Об этом 27 апреля сообщил телеканал Al Mayadeen.
«Израиль нанес авиаудар по объекту в южном пригороде Бейрута», — написали в Telegram-канале издания.
Информации о пострадавших пока нет.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа в течение субботы, 26 апреля, погибли не менее 40 палестинцев. Также отмечается, что гуманитарные организации бьют тревогу по поводу «полномасштабного голода» на фоне израильской блокады.