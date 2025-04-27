Госсекретарь США заявил о необходимости гарантий при мирной сделке по Украине
Мирная сделка по урегулированию кризиса на Украине должна строиться на механизмах верификации и взаимных гарантиях, а не на доверии сторон. Об этом 27 апреля заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.
«Не думаю, что мирные сделки строятся на доверии. Я думаю, что мирные сделки должны основываться на верификации. Они должны быть основаны на фактах, действиях и реалиях», — сказал Рубио.
Госсекретарь США добавил, что вопросы безопасности и верификации активно обсуждаются в ходе консультаций, посвященных урегулированию ситуации на Украине.
Ранее в этот день президент США Дональд Трамп заявил эстонскому лидеру Алару Карису о близости урегулирования украинского вопроса. Глава Эстонии сообщил, что в ходе беседы с Трампом в Ватикане поинтересовался у главы Белого дома, как идет процесс мирного урегулирования, а также попросил американского президента не выходить из переговорного процесса по Украине.
25 апреля Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане. Эта встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. Зеленский назвал встречу с Трампом хорошей и поблагодарил его, выразив надежду, на «достижение общих результатов». В Белом доме также оценили беседу как продуктивную.