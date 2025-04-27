Лавров указал на интерес США в совместном ведении бизнеса с Россией
США заинтересованы в совместном ведении бизнеса с Россией. Об этом 27 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов», — заявил он в интервью телекомпании CBS News.
По его словам, в случае желания Вашингтона занять свободную нишу и предложить новый проект Москва рассмотрит предложения. Лавров подчеркнул, что, если стороны найдут баланс интересов, заниматься совместным бизнесом будет вполне естественно. Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что российская сторона ничего не имеет против американских компаний.
Глава МИД РФ отметил, что при возвращении компании из США могут обнаружить, что их место уже занято отечественными или другими иностранными инвесторами. Он подчеркнул, что Москва не станет предпринимать действия, которые будут дискриминировать текущих инвесторов.
Кроме того, Лавров уточнил, что от Соединенных Штатов не поступало предложений по отмене антироссийских санкций.
19 апреля Путин поручил до 15 мая утвердить список компаний недружественных стран, которые прекратили свою деятельность на территории России в 2022 году. Уточнялось, что в перечень в том числе включат информацию об условиях прекращения или сокращения деятельности предпринимателей, а также об акционерах и бенефициарных владельцах.
18 марта глава государства поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. По его словам, фирмы, желающие вернуться, должны предложить конкурентные условия.