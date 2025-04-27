Пожар в банном комплексе в Москве полностью ликвидирован
Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован. Об этом 27 апреля сообщили в столичном главке МЧС России.
Уточняется, что в дальнейшем дознаватели ведомства установят причину возгорания.
О пожаре в банном комплексе этим днем сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве. Площадь пожара составляла до 1,5 тыс. кв. м. Уточнялось, что из соседних зданий были эвакуированы около 25 человек. При ликвидации открытого горения авиация произвела 13 сбросов 65 т воды.