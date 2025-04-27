Лавров отправил лично Рубио и в ООН перечень атак ВСУ по энергообъектам РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 апреля заявил, что отправил госсекретарю США Марко Рубио перечни атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре, которые совершались в период 30-дневного моратория.

«Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак. Этот список действительно показателен и говорит сам за себя», — сказал Лавров в интервью телекомпании CBS.

Лавров также указал на то, что Россия не нарушала 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре, а ВСУ «нарушали несколько сотен раз».

«Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Президент России Владимир Путин говорил об этом уже много раз, и сейчас ситуация ничем не отличается», — уточнил глава МИДа.

Министр добавил, что российские командиры на местах имеют право атаковать объекты, если они используются в военных целях.

Лавров также отверг обвинения в преднамеренных ударах по гражданским объектам, отметив, что «в отличие от действий НАТО в Белграде в 1999 году» Россия придерживается принципа минимизации потерь среди мирного населения.

«Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной», — заявил министр.

Глава МИДа также прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к прекращению огня. По его словам, Путин поддержал идею 30-дневного прекращения боевых действий, выдвинув условия, «направленные на предотвращение повторения нарушений прошлых соглашений со стороны Украины». Среди условий — прекращение поставок вооружения Киеву.

«Вы знаете, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказали о прекращении огня и урегулировании? Они прямо заявили, что будут поддерживать только то соглашение, которое в конце концов сделает Украину сильнее», — уточнил министр.

Ранее, 26 апреля, Лавров заявил, что Россия выдвигает и рассматривает серьезные предложения по мирному урегулированию украинского конфликта, переговоры по данному вопросу продолжаются. Он уточнил, что российские представители являются вежливыми и поэтому не распространяют детали переговоров публично в отличие от президента Украины Владимира Зеленского. Лавров подчеркнул, что это является несерьезным.

Американский лидер Дональд Трамп 25 апреля сообщил, что большинство основных пунктов сделки по Украине уже согласовано. Он подчеркнул, что считает необходимым, чтобы обе стороны провели встречу на очень высоком уровне, чтобы окончательно договориться.

Тогда же Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел в Москве «хорошую встречу» с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров российской и украинской сторон. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, встреча Путина с Уиткоффом символизирует союзничество России и США в борьбе с нацизмом.