Сотрудник сельхозпредприятия пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника ранен водитель «Газели». Об этом 27 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Дрон атаковал «Газель», принадлежащую сельхозпредприятию. Ранен водитель. Мужчину с ушибом живота бригада «скорой» доставила в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно.
Ранее, 27 апреля, мэр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько сообщил, что мирный житель города погиб в результате артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).