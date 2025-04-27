СМИ сообщили о рассмотрении США вариантов возобновления диалога с КНДР
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможные варианты возобновления диалога с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом 27 апреля сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные пути, включая взаимодействие», — заявил Axios один из американских чиновников.
По данным издания, особое внимание уделяется возможности личной встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«На данный момент Северная Корея находится относительно низко в списке приоритетов Трампа, но новейшая в мире ядерная держава редко надолго остается вне международной повестки дня», — уточнили в материале.
Старший научный сотрудник Института Брукингса Эндрю Йео подчеркнул, что позитивные высказывания Трампа о лидере КНДР за последние месяцы свидетельствуют о его заинтересованности в возобновлении контактов.
31 марта Трамп заявил, что, возможно, пойдет на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и назвал их взаимоотношения отличными.