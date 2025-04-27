Открытое горение в банном комплексе на востоке Москвы ликвидировано
Пожарные службы ликвидировали открытое горение в банном комплексе на Яузской аллее на востоке Москвы. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что авиация произвела 13 сбросов, в общей сложности на тушение огня потратили 65 т воды.
О пожаре в банном комплексе этим днем сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Уточнялось, что из соседних зданий были эвакуированы около 25 человек.
Пожар был локализован. По последним данным, к тушению огня привлекли более 90 специлистов МЧС и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд.