NTV опубликовал кандидатуры нескольких будущих министров от блока ХДС/ХСС
Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль может стать новым главой МИД Федеративной Республики Германия (ФРГ). Об этом 27 апреля сообщает телеканал NTV, представляя кандидатур на пост министров будущего правительства от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), со ссылкой на источники.
По данным NTV, в понедельник лидер ХДС Фридрих Мерц официально представит будущих министров, которых его партия направит в федеральное правительство в Берлине. В это же время лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер представит своих кандидатов в Мюнхене.
Так, бывший депутат бундестага Катерина Райхе, предположительно, станет министром экономики. Глава министерства образования федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, по данным NTV, может занять пост в федеральном министерстве образования. Кроме того, экс-секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай возглавит офис федерального канцлера.
Ранее, 9 апреля, СМИ сообщили, что победивший на выборах в Германии блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заключили коалиционное соглашение о формировании нового кабинета министров ФРГ. По данному документу ХДС получит семь министерств, СДПГ — пять, а ХСС — три.
Позднее, 27 апреля, СМИ указали на проукраинские взгляды Вадефуля. Сообщается, что он неоднократно настаивал на том, чтобы разрешить Киеву применять немецкое оружие по территории России, а также заявлял, что Берлину необходимо пересмотреть свою прежнюю политику в отношении РФ.