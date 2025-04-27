Посетители банного комплекса в Москве уехали сразу после начала пожара
Посетители банного комплекса на территории национального парка «Лосиный остров» на востоке Москве уехали сразу после начала пожара. Об этом 27 апреля сообщила «Известиям» очевидица.
«Посетители все сразу быстренько уехали», — уточнила она.
Женщина добавила, что работает в главном здании. По ее словам, сотрудники выбежали с кухни и увидели, что комплекс уже полыхает.
О пожаре в банном комплексе этим днем сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Уточнялось, что из соседних зданий были эвакуированы около 25 человек. На текущий момент пожар локализован. К тушению огня привлекли более 90 специлистов МЧС и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд.