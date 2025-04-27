Тульская областная дума подписала соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Тульская областная дума 27 апреля подписала межпарламентские соглашения о сотрудничестве с народными советами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР).
«Соглашение позволит нам активизировать совместную работу с коллегами из ДНР, ЛНР по развитию законодательной базы и интеграции новых регионов в общую правовую систему РФ», — уточнил председатель Тульской областной думы Андрей Дубровский.
Он подчеркнул, что регион продолжает восстановление Мариуполя, и отметил, что недавно на территории города открыли спортивные объекты и детские сады. По его словам, данные вопросы на личном контроле держит губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Председатель народного совета ДНР Константин Кузьмин заявил, что межпарламентские отношения важны для улучшения жизни людей. В свою очередь председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко отметил расширение границ данного сотрудничества.
«Мы уверены, что тот парламентский опыт, который есть у нас, в рамках и спецоперации, в тех стрессовых ситуациях, в которых мы находились, и тот опыт, когда мы реагируем на совершенно новые запросы, уверен, пригодится коллегам из других субъектов», — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным 10 февраля призвал не отселять жителей Мариуполя, чьи дома были повреждены в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), далеко от привычных им районов. По словам Пушилина, данный вопрос остается в центре внимания властей.