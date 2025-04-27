Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас выросло до 36
Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас выросло до 36. Об этом 27 апреля сообщило издание Al Masirah со ссылкой на минздрав Ирана.
«Число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана возросло до 36», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Жертвами происшествия стали 28 человек, еще 1139 пострадали. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Точной информации о причинах взрыва в Шахид-Раджаи пока нет. Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.
27 апреля президент РФ Владимир Путин направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со взрывом. После в посольстве России в Тегеране сообщили, что Москва направит несколько бортов МЧС России для помощи в тушении пожара.