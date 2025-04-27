К тушению банного комплекса в Москве привлечены пожарный поезд и авиация
Для тушения пожара в банном комплексе на востоке Москвы привлечены пожарный поезд и авиация. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«К тушению привлечено более 90 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, огонь повредил семь строений. Уточняется, что тушение пожара осложняет плотная застройка на территории банного комплекса.
О пожаре в банном комплексе этим днем сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Уточнялось, что из соседних зданий были эвакуированы около 25 человек, информации о пострадавших нет.