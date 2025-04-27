Народный артист РФ Гафаров умер в Уфе на 78-м году жизни
Народный артист России, республик Башкортостан и Татарстан, актер и эстрадный исполнитель Фидан Гафаров умер в возрасте 77 лет, сообщил 27 апреля Башкирский государственный академический театр имени Мажита Гафури.
«На 78-м году жизни скончался актер Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, <…> почетный гражданин города Уфы Гафаров Фидан Сафич. Он был любимцем миллионов зрителей и навеки останется в нашей памяти легендой театра», — говорится на сайте театра.
Церемония прощания с Гафаровым пройдет в театре во вторник, 29 апреля, в 10:00 часов. Похоронен он будет в своей родной деревне Новоуртаево Дюртюлинского района. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что смерть Гафарова стала потерей для него лично и для всей республики. Отметив, что ему очень нравилась песня «Ҡышҡы романс» («Зимний романс») в исполнении актера, которую также любила мама главы республики.
«Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря. Великий человек — народный артист России, Башкортостана и Татарстана», — написал Хабиров в своем Telegram-канале.
Гафаров родился в 1947 году в Дюртюлинском районе БАССР. Как сообщило полномочное представительство республики Башкортостан при президенте РФ, за годы службы в театре актер сыграл много ролей, которые стали «визитной карточкой» театрального искусства Башкортостана.
«Несмотря на преклонный возраст, Фидан Гафаров временами появлялся на сцене БАДТ и активно гастролировал с концертами вместе с сыном Азаматом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким», — указано в сообщении полпредства.