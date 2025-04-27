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Путин и Герасимов провели встречу после доклада об освобождении Курской области

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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После доклада об освобождении Курской области президент России Владимир Путин и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провели разговор тет-а-тет. Об этом 27 апреля свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», — сказал глава государства Герасимову по завершении публичной части встречи.

Детали их частного разговора неизвестны.

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Герасимов доложил Путину об освобождении последнего курского села Горналь от Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 апреля. По его словам, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

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