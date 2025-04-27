Лидер оргкомитета «Победа» рассказал о досмотре в аэропорту Кишинева

Лидер молдавского национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в беседе с «Известиями» 27 апреля рассказал о своем задержании без объяснения причин при вылете из аэропорта Кишинева.

Петрович рассказал, что первый раз его досмотрели около двух недель назад при возвращении из России. У политика проверили личные вещи, документы и банковские карты, после чего вручили протокол, в котором указывались три причины досмотра: проверка законности пребывания в Молдавии, достоверности документов и багажа.

Он уточнил, что аналогичная ситуация повторилась и при вылете из страны 27 апреля. Фамилия Петровича уже значилась в специальном списке на досмотр, после чего он был снова проведен в отдельное помещение для проверки личных вещей. Причины задержания не были озвучены.

«Я не совсем понимаю, чего добиваются они. Может быть, ждут, что я начну перевозить какие-то запрещенные вещи, но я никогда ничего запрещенного не перевозил и не имею таких планов. Может быть, пытаются меня таким образом запугать. Может быть, это какое-то «китайское предупреждение», чтобы я перестал заниматься своей общественной работой», — уточнил Петрович.

О задержании Петровича в аэропорту Кишинева сообщалось ранее в тот же день. Позднее он заявил, что его отпустили и разрешили выехать из страны. При этом, по его словам, полицейские не указали основания для его дополнительной проверки в протоколе по ее результатам.