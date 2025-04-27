Президент Ирана прибыл на место взрыва в морском порту Шахид-Раджаи
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в морской порт Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе, где 26 апреля произошел мощный взрыв. Об этом 27 апреля сообщает агентство IRNA в своем Telegram-канале.
«Чиновники 14-го правительства работают над решением вопросов, связанных с портом Шахид-Раджаи», — заявил Пезешкиан.
Иранский лидер выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва, а также поблагодарил пожарных, спасателей, Корпус стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) и армейские силы, которые прибыли на место инцидента и работали над разрешением проблемы.
На данный момент сообщается о 28 погибших и 1139 пострадавших от взрыва в порту Шахид-Раджаи.
Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что она серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Газета The New York Times позднее назвала предварительной причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива.
Позднее, 27 апреля, в посольстве РФ в Тегеране сообщили, что Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва.