Четыре человека погибли и 13 пострадали после схода оползня в Алжире
В провинции Оран на северо-западе Алжира четыре человека погибли и 13 пострадали после мощного схода оползня. Об этом сообщает 27 апреля портал 24HDZ со ссылкой на данные управления гражданской обороны страны.
Среди погибших — женщины 18 и 45 лет и двое детей (5-летний мальчик и 7-летняя девочка). Как пишет алжирская газета Echorouk, все четверо являлись членами одной семьи. Сообщается, что оползень сошел в ночь на воскресенье.
«Кроме того, 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Семеро из них в возрасте от 12 до 75 лет были эвакуированы группами гражданской обороны», — добавляет 24HDZ.
В результате оползня разрушилось пять самодельных домов. Уточняется, что в районе стихийного бедствия преобладает ветхое и аварийное жилье.
23 апреля в Турции произошли три землетрясения. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы у побережья стамбульского района Силиври. После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Как отметил глава турецкого минздрава Кемаль Мемишоглу, при сейсмособытии в Стамбуле пострадали почти 240 граждан страны.