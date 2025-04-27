Индия провела испытательные пуски ракет на фоне обострения с Пакистаном
Военно-морской флот (ВМФ) Индии провел испытательные пуски противокорабельных ракет на фоне эскалации напряженности в отношениях с Пакистаном. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ВМФ Индии.
«Корабли провели успешные многократные противокорабельные стрельбы для проверки и демонстрации готовности платформ, систем и экипажа к высокоточным наступательным ударам на дальние расстояния», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ВМФ в соцсети X (бывш. Twitter).
Испытания прошли на фоне обострения ситуации между Индией и Пакистаном после теракта 22 апреля в городе Пахалгаме, расположенном в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир. Территория находится под контролем Индии, однако на нее претендует Пакистан.
26 апреля стало известно о новой перестрелке между Индией и Пакистаном на пограничной линии в долине Кашмира. Пакистанские военные приведены в состояние повышенной готовности после заявления индийских властей о преследовании террористов, устроивших стрельбу в Пахалгаме.
В связи с терактом МИД Индии 25 апреля опубликовал заявление о решении приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года и прекратил подачу воды из ее потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для пакистанских граждан.
27 апреля посольство России в Индии рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Джамму, Кашмир и Ладакх из-за нарастающей напряженности в индийско-пакистанских отношениях.