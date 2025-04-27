ХК «Авангард» продлил контракт с главным тренером Буше еще на два года

Омский хоккейный клуб (ХК) «Авангард» продлил контракт с главным тренером команды Ги Буше и его помощником Дэйвом Барром до конца сезона-2026/27. Об этом 27 апреля сообщается на сайте клуба.

Как отметил генеральный менеджер команды Алексей Сопин, решение продлить контракты с уже зарекомендовавшими себя профессионалами показывает, что в клубе наблюдается стабильная ситуация, которая должна развиваться в том же направлении.

«С большим удовольствием официально подтверждаю, что Ги Буше и Дэйв Барр остаются в «Авангарде» еще минимум на два сезона. Мне кажется, это отличная новость, потому что это стабильность, это понимание, куда нам в ближайшие два года двигаться», — заявил он на пресс-конференции.

Отмечается, что 53-летний Буше хотел бы сохранить весь свой тренерский штаб, в настоящее время ведутся переговоры с его помощниками. Под руководством канадского наставника «Авангард» занял шестое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), добавляет «Спорт-Экспресс». В плей-офф клуб дошел до четвертьфинала.

При этом в играющем составе «Авангарда» произойдут изменения. Сопин сообщил, что команду покинут вратарь Илья Проскуряков, защитники Егор Воронков, Евгений Кулик, Сергей Бойков, а также нападающие Эмиль Галимов, Илья Каблуков, Райан Спунер и Марк Верба.

Канадец стал новым главным тренером «Авангарда» в ноябре 2024 года, с наставником был заключен контракт до конца сезона-2025/26. Буше начинал тренерскую карьеру в конце 1990-х годов сначала в качестве помощника главного тренера, а затем и главного тренера в различных командах. В частности, он возглавлял клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Гамильтон Бульдогз», а также команду НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн». После вернулся в НХЛ и провел три сезона главным тренером «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). Сезон-2023/24 провел в качестве помощника главного тренера в «Торонто Мейпл Лифс».