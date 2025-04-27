Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Можайске
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в городском округе Можайск Московской области. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе полиции региона.
«Сегодня примерно в 09:50 на 110-м км автодороги М-1 «Беларусь» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной марки Mercedes, <...> совершил столкновение с легковым автомобилем марки Volkswagen», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
В Госавтоинспекции Пермского края 26 апреля сообщили, что три человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей примерно в 19:50 на территории Добрянского округа, на автодороге Пермь — Березники.